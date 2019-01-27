محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

كشف سفير الخرطوم بالقاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، تفاصيل الموضوعات التي سيناقشها الرئيس السوداني، عمر البشير، خلال زيارته إلى مصر غدًا،والتي تستغرق يومًا واحدًا، في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، و قالت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام، أجنيس كالامارد، إنها قدمت طلبًا للوصول إلى موقع جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية بإسطنبول وزيارة المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز التصريحات في 24 ساعة: قمة البشير والسيسي غدًا ستبحث العلاقات الثنائية بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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