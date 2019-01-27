الإمارات تؤكد حرصها على إتمام تنفيذ مشروع كورنيش الشيخ زايد في سقطرى

عدن (الاتحاد) أكد مندوب مؤسسة «خليفة الإنسانية» وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في أرخبيل سقطرى خلفان المزروعي، أن هناك حرصاً على إنجاز المشاريع التنموية والإنسانية التي يجري تنفيذها في مجالات متنوعة بالمحافظة.

جاء ذلك، خلال تفقده مع مدير عام شرطة سقطرى العميد علي أحمد الرجدهي، مشروع كورنيش الشيخ زايد في مدينة «حديبوه» والذي يجري تنفيذه بتمويل إماراتي ضمن حزمة من المشاريع التنموية الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية في المحافظة وإيجاد مساحات سياحية وترفيهية لأبناء سقطرى.

وأكد المزروعي الحرص على استكمال المشروع وفق الخطط والدراسات المعدة وبالوقت المحدد له، موضحاً أن الإمارات حريصة على دعم كل الجهود التنموية في سقطرى وتعزيز الخدمات الأساسية عبر البرامج الإغاثية والإنسانية التي تتبناها للتخفيف من معاناة أبناء المحافظة وتحسين مستوى الأوضاع فيها.

من جانبه، ثمن مدير شرطة سقطرى العميد الرجدهي الجهود المبذولة من قبل الإمارات لإنجاز المشاريع الخدمية والتنموية التي تمولها مؤسسة «خليفة الإنسانية» وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مختلف الجوانب والقطاعات الأساسية، مضيفاً أن الإمارات وجهود مؤسساتها وهيئاتها الإنسانية تمثل سنداً حقيقياً لأبناء سقطرى في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها خصوصاً مع الكوارث والأعاصير التي خلفت أضراراً كبيرة. وأضاف أن مشروع كورنيش الشيخ زايد يمثل أحد المشاريع الحيوية التي يجري تنفيذها بدعم الأشقاء في المحافظة، ويمثل مشروعاً ترفيهياً وسياحياً ومتنفّساً لسكان الجزيرة.

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