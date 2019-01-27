شهيدان برصاص الاحتلال في رام الله والقدس

عبدالرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس، رام الله، غزة)

استشهد فلسطينيان أمس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في رام الله والقدس المحتلة، وأعلنت مصادر فلسطينية أن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين من جهة، والجيش الاحتلال ومستوطنين من جهة أخرى، في قرية المغير شمال شرق رام الله عقب دخول مستوطنين للقرية، وبحسب المصادر، فإن فلسطينياً استشهد وأصيب ستة آخرون وصفت حالة أحدهم بأنها خطيرة، خلال المواجهات التي أطلقت خلالها قوات الجيش الإسرائيلي الرصاص وقنابل الغاز بكثافة.

إلى ذلك، أعدمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، بالرصاص شاباً مقدسياً بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه أثناء قيادته مركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية داخل مدينة القدس، وادعت قوات الاحتلال أن الشاب رياض محمد حماد شماسنة من بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة، كان يقود سيارة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية داخل القدس، وأطلقت عليه النار.

من جهة أخرى، شيّع الآلاف في الضفة الغربية وقطاع غزة، أمس، جثامين ثلاثة فلسطينيين قتلتهم قوات الجيش الإسرائيلي، اثنان منهما مساء الجمعة، والآخر أعدمته قبل 40 يوماً، وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشاب إيهاب عابد (25 عامًا)، في مسجد «بدر» بمدينة رفح، جنوبي القطاع، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة المدينة، كما شيعت جماهير غفيرة في محافظة رام الله، جثمان الشهيد أيمن أحمد عثمان حامد (18 عاماً)، من بلدة سلواد، وحمل الجثمان على أكتاف المشيّعين، الذين طافوا به شوارع سلواد، قبل أن يوارى الثرى إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة، ورفع المشاركون في جنازة التشييع العلم الفلسطيني، وصدحت حناجرهم بالهتافات المنددة والغاضبة من جريمة الاحتلال، فيما عم الحداد أرجاء سلواد، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، وسادت أجواء من الحزن والغضب.

في السياق، شيع أهالي بلدة عرابة جنوب غرب جنين، أمس، جثمان الشهيد حمدان العارضة (60 عاماً)، بمشاركة رسمية وأهلية وبموكب عسكري لقوى الأمن، وطالب المشيعون بالرد على جرائم وعدوان الاحتلال المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدين ضرورة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لمواجهة الممارسات الإسرائيلية اليومية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، يشار إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد العارضة لمدة 44 يوماً، في أحد المستشفيات الإسرائيلية، وتعمدوا التأخير في تسليم الجثمان حتى مساء أمس الأول في معسكر سالم بعد منع وسائل الإعلام من التقاط الصور لحظة تسليم الجثمان.