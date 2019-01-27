كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزة.. عودة المظاهرات الليلية والبالونات الحارقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهر العشرات من الشبان الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، شرقي بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة، وألقوا عدداً من القنابل الصوتية صوب ثكنات عسكرية للجيش الإسرائيلي، بعد توقف لأكثر من شهرين عقب التفاهمات على التهدئة بين حماس وإسرائيل.

وعادت ما تسمى بـ "وحدات الإرباك الليلي" للعمل من جديد، وبدأت من منطقة خزاعة شرق خانيونس جنوب القطاع، بعد يومين من رفض حماس استلام الأموال القطرية المخصصة لرواتب موظفيها، ضمن تفاهمات التهدئة مع إسرائيل.

وكما أضرم المتظاهرون النار في عدد من الإطارات المطاطية، بالتزامن مع إطلاق عشرات البالونات الحارقة صوب المدن والمستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، وانهارت اتفاقيات التهدئة بين حماس وإسرائيل، بعد مماطلة الأخيرة في إدخال الأموال القطرية المخصصة لدفع رواتب موظفي حماس، وهو ما اعتبرته الحركة ابتزازاً إسرائيلياً لها.

وتوقفت المظاهرات الليلية قبل شهرين عقب التوصل لاتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل، كما توقف إشعال الإطارات المطاطية خلال المظاهرات الأسبوعية التي يشارك بها الفلسطينيون على حدود قطاع غزة.