كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير كندا في الصين يستقيل بناء على طلب ترودو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقال سفير كندا في الصين جون ماكالوم بناء على طلب رئيس الوزراء جاستن ترودو، وذلك بعدما اضطر الخميس الماضي إلى الاعتذار عن تصريحات حول قضية شركة هواوي أثارت جدلاً.

وقال رئيس الوزراء الكندي في بيان، السبت: "طلبت من جون ماكالوم أن يسلمني استقالته من منصبه كسفير لكندا في الصين، وقد قبلتها".