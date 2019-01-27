الحزن يخيم على لاعبي الرجاء بعد الهزيمة أمام النجم.. نياسي: “يجب أن ننسى هذه المباراة” – فيديو

فيديو: أيوب المكناسي

خيمت مشاعر الحسرة والحزن على ملامح لاعبي فريق الرجاء البيضاوي، خلال مغادرتهم لملعب “مولاي عبد الله” بالرباط، وذلك بعد هزيمة الفريق بهدفين دون رد، على يد فريق النجم الساحلي التونسي، في مباراة ذهاب ربع نهائي البطولة العربية.

ورفض لاعبو الفريق الأخضر منح تصريحات لوسائل الإعلام، باستثناء اللاعب إبراهيما نياسي، كما بدت عليهم علامات التحسر.

وقال نياسي، في تصريح له بعد المباراة، إن “الفريق قدم أداء كبيرا في هذه المباراة، غير أن الحظ لم يكن في جانبنا، لا نستحق هذه الهزيمة، علينا أن ننسى هذه العثرة وأن نفكر في المباريات المقبلة”.

إليكم كيف خرج لاعبو الرجاء بعد المباراة، بالإضافة إلى تصريح نياسي: