شاب لعمدة البيضاء على المباشر: واش كتنعس؟! واش عمرك ركبتي في الطوبيس رقم 90؟!

واجه الشاب مهدي ليمنا، عبد العزيز العماري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، بمشاكل النقل التي تعرفها المدينة، ولازالت تتخبط فيها، رغم وجود وسيلة النقل الترامواي، والتي لم تستطع حل مشكل تدبير قطاع النقل في المدينة الاقتصادية.

ورد عبد العزيز العماري على تدخل الشاب الذي وجه له سؤال “واش كتنعس؟! واش عمرك ركبتي في الطوبيس رقم 90؟”، محتجا على وضع النقل في مدينة الدار البيضاء، أن مجلس المدينة يسعى إلى تحسين مناخ الأعمال في قطاع النقل وسط المدينة، من خلال اتفاقيات جديدة مع شركات النقل، بالإضافة إلى تمديد خط الترامواي الأسبوع الجاري.

وكشف عمدة مدينة الدار البيضاء، أن الخط الثاني للترامواي استعمله 38 ألف مواطن في اليوم الأول فقط، مقابل ذلك مجلس المدينة يدفع الآن قيمة 40 في المائة من ثمن تذكرة الركوب في الترامواي.

وأضاف المتحدث أن 700 حافلة ستدخل إلى مدينة الدار البيضاء سنة 2020، 350 منها تم الاتفاق عليها في إطار مؤسسة التعاون البيضاء.