مدرب النجم التونسي: “ما قمنا به بالرباط قد يكرره الرجاء في تونس والتأهل لم يحسم بعد” – فيديو

لم يخفي الفرنسي روجي لومير، مدرب فريق النجم الساحلي التونسي، سعادته بانتصار فريقه على الرجاء البيضاوي بهدفين دون رد، في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية، لكنه أكد أيضا على أن بطاقة التأهل لم تحسم بعد، بالرغم من توقيع فريقه لهدفين خارج الديار.

وقال لومير، في الندوة الصحفية التي عقدها بعد المباراة ” ما قمنا به اليوم في الرباط، يمكن للرجاء أن يكرره في سوسة، لذلك علينا أن نحتاط في مباراة العودة، ولن نرتاح لبطاقة التأهل سوى بعد انتهاء 90 دقيقة الثانية”.

ويرى المدرب السابق للمنتخب التونسي أن ” ما خلق الفارق في هذه المباراة، هو أن اللاعبين التزموا بالنهج التكتيكي الذي رسمناه، وكذا الجدية الكبيرة التي خضنا بها هذه المباراة، كما أننا كنا نستعد للرجاء منذ ثلاثة أسابيع”.

واختتم المتحدث نفسه خطابه بالقول ” الرجاء البيضاوي فريق قوي، وكان بإمكانه أن يسجل عددا من الأهداف، لذلك علينا أن نكون حذرين، والفريق الأخضر سيستعد لنا بشكل جيد”.

إليكم ما قاله لومير في هذه الندوة: