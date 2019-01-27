شكرا لقرائتكم خبر عن العشائر العراقية تتهم إيران بتجهيز عبوات ناسفة لمهاجمة بعض المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اتهم الشيخ مزاحم الحويت، المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها، إيران وفصائل تابعة لها، بالقيام بعمليات تدريب وتجهيز عبوات ناسفة في بعض مناطق العراق، ومنها محافظات صلاح الدين وديالى القريبة من إيران، كما تحدث عن تهديدات طالت سكان تلك المناطق، وتحذيرات من التعامل مع القوات الأميركية من قبل بعض الميليشيات العراقية.

وأوضح الحويت وفقا لـ”العربية.نت”، السبت، أن عمليات التدريب تشمل صناعة العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات وتفجيرها عن بعد، وكذلك استخدام الألغام الثابتة لغرض تفجيرها ضد أرتال القوات الأميركية المتواجدة في العراق أو التي ستنسحب من سوريا ضمن خطة الولايات المتحدة لسحب قواتها من سوريا.

وأضاف أن التدريب والتعليم يشمل الطائرات المسيرة وكيفية تزويد تلك الطائرات بمواد متفجرة تلقى فوق المقرات والقواعد الأميركية في العراق، مشيراً إلى أن تلك التدريبات تجري بإشراف مستشارين إيرانيين تابعين لفيلق القدس الإيراني بقيادة قاسم سليماني.

وتابع قائلا “أكدنا منذ فترة أن مواطنين من سكان المدن والقرى القريبة من أماكن القواعد الأميركية، خاصة في الأنبار وصلاح الدين ونينوى، تلقوا تهديدات وتحذيرات من التعاون مع القوات الأميركية، والعمل مع الشركات الأجنبية المستثمرة في العراق بشكل عام”.

وأكد أن أكثر من 30 ميليشيا، وأبرزها ميليشيات حزب الله وسرايا الخراساني المرتبطة مباشرة بالمرشد علي خامنئي في إيران، وكذلك ميليشيات جند الإمام والإمام علي، هي أكثر الفصائل معارضة لوجود القوات الأميركية، وقد هددت في أكثر من مناسبة بأنها ستضرب القوات الأميركية في العراق.