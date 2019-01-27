مقتل 3 جنود بورونديين في هجوم لـ"الشباب" الإرهابية بالصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 3 من القوات البوروندية التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، في هجوم شنته حركة الشباب الإرهابية، على قاعدة بمنطقة "بورني" في إقليم شبيلي شمالي العاصمة مقديشو.

وأعلنت الحركة، في بيان نشرته على موقع صومال ميمو التابع لها، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام الأفريقية في البلاد.



وأكد مصدر أمني أن قوات الحركة الإرهابية شنت هجوما مسلحا بأكثر من 20 إرهابيا على قاعدة يوجد فيها الجنود الأفارقة قبل الفرار.

وبحسب مصادر صحفية، لم تصدر الحكومة الصومالية أي تعليق على الحادث الإرهابي.