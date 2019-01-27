الان تتابع اليمن.. مليشيا الحوثي تعتقل وزير الثقافة السابق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتقلت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وزير الثاقافة اليمني السابق خالد الرويشان، وفقا لما نشرته قناة العربية.

ويعتبر الرويشان أحد أبرز الكتّاب والمثقفين اليمنيين وهو من أبناء خولان الطيال في محافظة صنعاء.

وعلى الصعيد الإنساني، طالب برنامج الأغذية العالمي بالوصول إلى مخزونه من القمح بعدما تعرضت صوامعه في مدينة الحديدة الساحلية للخطر، وأدى إلى احتراق اثنتين بسبب قصف الميليشيات الحوثية.

وورد في بيان للأمم المتحدة أن مطاحن البحر الأحمر الواقعة شرقي الحديدة أصيبت على ما يبدو بنيران قذائف الهاون.

وقالت ليز غراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، إن “هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها أوضاعا كهذه.. ونحتاج إلى هذا القمح”.