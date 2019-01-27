شكرا لقرائتكم الجيش اليمني يقطع خط إمداد الحوثي عن باقم..ويتقدم بصعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجيش اليمني، السبت، مقتل 15 عنصرا حوثيا شمالي صعدة وتحرير مناطق واسعة غربي المحافظة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي أقصى شمال البلاد.

وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد سامى القباطي، في تصريح صحافي، إن قوات الجيش اليمني تمكنت من السيطرة على التباب السود المطلة على الخط الدولي الرابط بين باقم ومدينة صعدة.

وأوضح أن قوات الجيش الوطني تمكنت من قطع خط إمداد الميليشيا الانقلابية عن مركز مديرية باقم.

وأكد أن المواجهات أسفرت عن مصرع 15 من الميليشيات الانقلابية، فيما لاذ البقية بالفرار باتجاه مناطق مجاورة للمديرية.

وفي مديرية حيدان غربي صعدة؛ أحرزت قوات الجيش اليمني خلال الأيام الماضية، تقدما كبيرا، عقب معارك عنيفة خاضتها ضد ميليشيا الحوثي.

ووفقا للموقع الرسمي للجيش اليمني، فإن قوات الجيش تمكنت من تحرير جبال "النغيرة والصافية والضرائب والعشش والمسواح"، بالإضافة إلى وادي "الصافية" وتباب وادي "خلب"، وكذا تباب "كوع مران".

كما تمكنت من تحرير قرى "المروة والشعب وبيت جيلان والمفجر والكسارة”، وصولا إلى خط "الرمادية" ومفرق "جمعة بني فاضل". وفقا لموقع الجيش.

وأسفرت المعارك عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الانقلابية بينهم قيادات ميدانية، علاوة على تدمير عدد كبير من الآليات القتالية التابعة لها.