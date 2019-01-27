شكرا لقرائتكم اليمن.. ميليشيا الحوثي تعتقل وزير الثقافة السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر العربية ليل السبت الأحد بأن ميليشيا الحوثي الانقلابية اعتقلت وزير الثقافة اليمني الأسبق خالد الرويشان.

ويعتبر الرويشان أحد أبرز الكتّاب والمثقفين اليمنيين وهو من أبناء خولان الطيال في محافظة صنعاء.

وعلى الصعيد الإنساني، طالب برنامج الأغذية العالمي بالوصول إلى مخزونه من القمح بعدما تعرضت صوامعه في مدينة الحديدة الساحلية للخطر، وأدى إلى احتراق اثنتين بسبب قصف الميليشيات الحوثية.

وورد في بيان للأمم المتحدة أن مطاحن البحر الأحمر الواقعة شرقي الحديدة أصيبت على ما يبدو بنيران قذائف الهاون.

وقالت ليز غراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، إن "هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها أوضاعا كهذه.. ونحتاج إلى هذا القمح".