فاردي بارتنرز تسمّي شريكَين جديدَين، ونائب إضافي للرئيس التنفيذي...

مينيابوليس، ولندن، وسنغافورة -الخميس 24 يناير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): يسرّ "فاردي بارتنرز" أن تعلن عن منح إيلينا لييسكوفسكا وحسيب مالك منصب شريكَين، وعن ترقية براد باور لمنصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار.

وقال جورج هيكس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "فاردي بارتنرز"، في هذا السياق: "يسرّني كثيراً أن أعلن عن ثلاثة ترقيات لأفراد قاموا بدور أساسيّ في نجاح شركتنا من خلال خبرتهم في مجال الاستثمار، والريادة، والنزاهة. لقد قدّم كلّ من براد وإيلينا وحسيب مساهمات كبرى لثقافة ’فاردي‘ وحضورها العالمي، ما أدى إلى توليد عائدات إلى مساهمينا".

تتّخذ إيلينا من لندن مقراً لها، وهي رئيسة الخدمات الماليّة الأوروبيّة حيث تتولى مسؤولية استثمارات الأصول الخاصّة من "فاردي" في شركات ماليّة متخصّصة وأعمال ذات صلة في أوروبا. انضمّت إلى الشركة في عام 2008، وساعدت خلال العقد الماضي على ترسيخ الشركة كرائدة في القطاع الماليّ الاستهلاكيّ من خلال بناء منصّات ائتمانيّة كبرى.

ويشغل حسيب منصب رئيس الائتمانات المؤسسيّة والتجارية في آسيا. يتّخذ حسيب من سنغافورة مقرّاً له منذ افتتاح المكتب في عام 2008، وانضمّ إلى الشركة في عام 2006 وساعد على بناء حضور الشركة من خلال إعادة هيكلة مؤسسيّة كبيرة في المنطقة. وقاد مؤخراً ترسيخ الحضور المحليّ لشركة "فاردي" في الهند، وهي سوق رئيسيّة للشركة.

يتّخذ براد من مينيابوليس مقراً له منذ انضمامه إلى "فاردي" في عام 2007، وسينتقل إلى لندن خلال الأشهر المقبلة. بالإضافة إلى منصبه كنائب للرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات، براد هو الشريك والرئيس العالمي للقروض الخاصّة والمواصلات والطاقة.

وينضمّ براد إلى الفريق العالمي للرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات في "فاردي"، الذي يضمّ ليفرين كارستيرز وجيريمي هيدبيرج، شريكَين ورئيسَين تنفيذيّين معاونين لشؤون المعلومات، وغيسيبيه ناجلييري، شريك ونائب الرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات والرئيس العالمي المعاون للائتمانات المؤسسيّة والتجارية. وفي ظلّ انتقال براد إلى لندن، ستحصل "فاردي" على رئيس تنفيذي لشؤون المعلومات في كلّ منطقة، مع ليفرين في سنغافورة وجيريمي وغيسيبي في مينيابوليس.

لمحة عن "فاردي بارتنرز"

تُعدّ "فاردي بارتنرز" شركة استثمارات بديلة عالميّة بقيمة 14 مليار دولار أمريكي وتتبنّى مقاربة قائمة على القيمة للاستثمار في مجموعة واسعة من المناطق الجغرافيّة، والقطاعات وأنواع الصول، بما في ذلك الائتمانات المؤسسيّة والتجارية، والعقارات، والقروض السكنيّة، والخدمات الماليّة، والأصول الحقيقيّة، والبنية التحتيّة. وتقوم الشركة برعاية وإدارة مجموعة من صناديق الاستثمارات الخاصّة مع قاعدة استثمار عالميّة تضمّ مؤسسات وثروات وخطط تقاعديّة وشركات تأمين ومستثمرين مؤسّسيّين آخرين. وبعد ثلاثة عقود من العمليات، تضم "فاردي" حاليّاً أكثر من 300 موظف حول العالم مع مقرات إقليميّة في مينيابوليس ولندن وسنغافورة.

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