أندرسن جلوبال تعلن عن التعاون مع شركة محاماة في بودابيست

سان فرانسيسكو -الخميس 24 يناير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت "أندرسن جلوبال" عن عقد اتّفاقيّة تعاون مع "زابو كيليمن آند بارتنرز أتورنيز"، وهي شركة محاماة محترمة تتّخذ من بودابيست في هنغاريا مقرّاً لها. وتُعدّ هنغاريا البلد الثامن والثلاثين حيث تقدم "أندرسن جلوبال" خدمات قانونيّة، ما يساهم بتوسيع الحضور المتنامي للرابطة الدولية في أوروبا الشرقيّة. وتتواجد "أندرسن جلوبال" حاليّاً في أكثر من 46 بلداً حول العالم.

تأسّست "زابو كيليمن آند بارتنرز" منذ أكثر من عقدَين من الزمن، وانطلقت كالذراع القانوني لشركة "إي واي" في هنغاريا. وأخذت الشركة تنمو من ذلك الحين لتصبح شركة المحاماة الأولى في بودابيست. ويتألف الفريق من أكثر من 30 متخصّص مع عقود من الخبرة القانونيّة وكثير من الأوسمة الدولية، وستستمرّ بتقديم خدماتها الاستشاريّة إلى عملاء محليّين وعالميّين حول مسائل ضريبيّة ومؤسسيّة وتجاريّة في قطاعات مختلفة.

وقال تاماس زابو، المؤسس ومدير عام "زابو كيليمن"، في هذا السياق: "انطلقنا كجزءٍ من الأربع الكبرى، وشاهدنا خلال الأعوام القليلة الماضية نموّ ’أندرسن جلوبال‘ وفرضها معيار أعلى لخدمة العملاء. وكان من الملائم والطبيعيّ أن نوحّد القوى لإتاحة أفضل الخدمات حول العالم إلى عملائنا". وأضاف: "وإنّنا نتطلّع قُدماً إلى العمل عن كثب مع الشركة المتعاونة الزميلة في بودابيست ’أوريان تاكس‘، بالإضافة إلى الشركات الأعضاء والمتعاونة مع ’أندرسن جلوبال‘ حول العالم، لتقديم أفضل الخدمات والحلول للعملاء".

وصرّح مارك فورساتز، رئيس مجلس إدارة "أندرسن جلوبال" والرئيس التنفيذي لشركة "أندرسن تاكس المحدودة"، قائلاً: "يقدّم تاماس وفريق عمله نوع الخبرة والاحتراف والالتزام الذي يسمح للآخرين بالوقوف والملاحظة. نستمرّ بتوسيع قدراتنا في هذه المنطقة بغية أن نصبح شركة الممارسات القانونيّة والضريبية البارزة في هذا المجال. ويشكّل التوافق بين ’زابو كيليمن آند بارتنرز‘ و’أوريان تاكس‘ منصّة ملفتة وتنافسيّة للغاية لشركة ’أندرسن جلوبال‘ في هنغاريا".

وتعتبر أندرسن جلوبال رابطة دولية من الشركات الأعضاء المستقلين والمنفصلين قانونيّاً، وتضم أخصائيي خدمات ضريبية وقانونية من جميع أنحاء العالم. تأسّست الرابطة عام 2013 من قبل الشركة العضو الأمريكية "أندرسن تاكس" المحدودة. وتضم "أندرسن جلوبال" حالياً أكثر من 4 آلاف أخصائي في جميع أنحاء العالم وتتمتع بحضور في أكثر من 129 موقعاً من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.

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