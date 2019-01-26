فنزويلا ترفض مهلة حددتها دول أوروبية للإعلان عن انتخابات رئاسية

رفضت فنزويلا، اليوم السبت، مهلة حددتها دول أوروبية للإعلان عن تنظيم انتخابات جديدة تحت طائلة الاعتراف برئاسة المعارض خوان جوايدو.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا، في جلسة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في نيويورك، إنه "لا أحد يحدد لنا مهلاً ويقول لنا ما إذا كان ينبغي الدعوة إلى انتخابات أو لا. من أنتم لتوجهوا إنذاراً إلى حكومة لها سيادتها؟". ".

وأضاف الوزير "فنزويلا لن تسمح لأي شخص بفرض أي قرار أو أمر علينا".

واستطرد وزير الخارجية الفنزويلي قائلا "سنواصل المضي قدماً في مسار ديمقراطيتنا".

اقرأ أيضاً... الاتحاد الأوروبي يهدد بالاعتراف بجوايدو رئيساً لفنزويلا إذا لم تتم الدعوة لانتخابات

وأشار أريازا، في كلمته، إلى تقارير إعلامية أميركية وتغريدات لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بوصفها دليلاً على أن واشنطن تقف وراء ما سماها محاولة الانقلاب التي قادها خوان جوايدو زعيم المعارضة رئيس الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة في فنزويلا.

وقبل ذلك بساعات، أبلغت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا الرئيس نيكولاس مادورو أن أمامه ثمانية أيام لإعلان إجراء انتخابات وإلا فإنها ستعترف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيساً بالوكالة.

ولاحقا، انضمت البرتغال وهولندا إلى موقف الدول الأوروبية الأربع. كما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيتخذ قراراً مماثلاً لقرار الدول است إذا لم تتم الدعوة لانتخابات.

وأعلن جوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً يوم الأربعاء متحدياً بذلك الرئيس نيكولاس مادورو. وهو ما أشعل أزمة سياسية وانقساماً داخليا وخارجياً في البلد.