مقاتلات أمريكية وكندية تعترض طائرتين روسيتين

وكالات

أكدت الولايات المتحدة اليوم اعتراض مقاتلات أمريكية وكندية لطائرتين حربيتين روسيتين بعد اقترابهما من المجال الجوى لأمريكا الشمالية.

وذكرت قيادة الدفاع الجوى بأمريكا الشمالية المعروفة اختصارا باسم (نوراد) - في بيان أوردته شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية - أن الطائرتين الروسيتين القادرتين

على حمل روؤس نووية، وهما من طراز "تى يو -160 بلاك جاك " اُجُبرتا على الابتعاد إلى الأجواء الدولية بعد أن هرعت طائرتان أمريكيتان من طراز (إف – 22) و مقاتلتانكنديتان من طراز (سي.أف.18) لإجبارهما على الابتعاد إن الأجواء الدولية.وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن هذا الحادث يتزامن مع الزيارة المقررة فى وقت لاحق لسكرتير عام حلف الأطلنطى ينس شتولتنبرج للولايات المتحدة، والتي من المقرر أن يلتقى خلالها مع وزير الخارجية مايك بومبيو والقائم بأعمال وزير الدفاع بات شاناهان ومستشار الأمن القومى جون بولتون.