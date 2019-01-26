أكدت الولايات المتحدة اليوم اعتراض مقاتلات أمريكية وكندية لطائرتين حربيتين روسيتين بعد اقترابهما من المجال الجوى لأمريكا الشمالية.
وذكرت قيادة الدفاع الجوى بأمريكا الشمالية المعروفة اختصارا باسم (نوراد) - في بيان أوردته شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية - أن الطائرتين الروسيتين القادرتين
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن هذا الحادث يتزامن مع الزيارة المقررة فى وقت لاحق لسكرتير عام حلف الأطلنطى ينس شتولتنبرج للولايات المتحدة، والتي من المقرر أن يلتقى خلالها مع وزير الخارجية مايك بومبيو والقائم بأعمال وزير الدفاع بات شاناهان ومستشار الأمن القومى جون بولتون.
كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات أمريكية وكندية تعترض طائرتين روسيتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.