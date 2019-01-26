مبعوث أمريكي: محادثات طالبان حققت تقدما كبيرا دون اتفاق نهائي

وكالات

أعلن المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد أن المحادثات مع حركة طالبان حققت تقدما كبيرا ، لكن لم يتم التوصل إلى إتفاق نهائي بعد.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم عن خليل زاد قوله ، في ختام جولة مفاوضات مع الحركة إستمرت ستة أيام ، إن

المحادثات ستستمر ، مشددا على أن أي اتفاق مع طالبان يجب أن يتضمن محادثات مع الحكومة الأفغانية ، مشيرا الى أنه سيتوجه إلى كابول.وفي وقت سابق اليوم ، أعلن أن المفاوضين الأمريكيين وممثلي الأفغانية وضعوا اللمسات الأخيرةعلى بنود مسودة إتفاق لإنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ 17 عاما.وذكرت مصادر أن هناك تفاهمات تم التوصل إليها ويتوقع أن تعلن في نهاية الاجتماعات، لكن مسائل أساسية تصر عليها الولايات المتحدة لا تزال محل بحث ونقاش حثيث.وتوكد الحكومة الأفغانية أن أي حوار لا بد أن يضمن مشاركة الحكومة التي تعد الطرف الأصيل لإنجاح أي جهد في إطار عملية السلام.