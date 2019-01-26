مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بولاية أريزونا الأمريكية

الشرطة الامريكية - ارشيفية وكالات أفادت قناة (الحرة) الأمريكية بأن 5 أشخاص قتلوا في إطلاق نار بولاية أريزونا الأمريكية، مضيفةً أن مطلق النار مازال طليقا.

وقُتل خمسة أشخاص على الأقل أن مطلق النار مازال طليقا.وقُتل خمسة أشخاص على الأقل- الأسبوع الماضي - إثر احتجاز مسلح رهائن في بنك في فلوريدا وبدأ إطلاق النار على المارة، وفقا لمسؤول شرطة هايلاندس.

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