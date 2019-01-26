برنامج الأغذية العالمي يطالب بالوصول لصوامع القمح بعد هجوم الحوثي بالحديدة

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طالب برنامج الأغذية العالمي بالوصول إلى مخزونه من القمح بعد هجوم ميليشيا الحوثي على الصوامع والمطاحن في مدينة الحديدة الساحلية وأدى إلى احتراق اثنتين منهم.
وورد في بيان للأمم المتحدة أن مطاحنالبحر الأحمر الواقعة شرقي الحديدة أصيبت بنيران قذائف الهاون الحوثية.
وقالت ليز جراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، إن "هذه هي المرة
وقال ستيفن أندرسون، مدير برنامج الأغذية العالمي في اليمن، إن الوصول مطلوب لنقل ما تبقى من القمح.
وتستقبل المطاحن 51 طنا متريا من القمح، تمثل قرابة ربع مخزون برنامج الأغذية العالمي من القمح.
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