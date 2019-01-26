كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحث روسي: سببان وراء زيارة لافروف للمغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كبير الباحثين بمعهد العلاقات الدولية بموسكو، الدكتور يوري زنين، إن هناك سببان وراء عودة روسيا مرة أخرى للمغرب العربي وزيارة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، للمغرب بعد 14 عاماً على آخر جولاته، مشيرا إلى أن السبب الأول هو رفع مستوى العلاقات الروسية العربية عامة والمغربية خاصة.

وأضاف زنين خلال لقاء له ببرنامج "وراء الحدث" على فضائية الغد، مع الإعلامي خالد عاشور، أن السبب الثاني هو القلق الذي تستشعره موسكو والمغرب من مغبة الإرهاب الدولي الذي يتنشر من سوريا إلى الشمال الإفريقي، لافتا إلى أن وزير الخارجية الروسي يقوم بجولة شاملة، متابعاً أن هناك خلايا إرهابية متواجدة في ليبيا التي تغيب فيها الدولة المسيطرة، لذا توجد مخاوف من اتجاه تلك التحديات إلى البلدان المجاورة ومنه لخارجها.