كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عسكري سوري: ثلاثة شروط لإعادة تطبيق اتفاق أضنة مع تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحلل العسكري والاستراتيجي السوري، العميد هيثم حسون، إن تركيا خرقت بشكل صريح وواضح اتفاق أضنة الموقع في عام 1998، مشيرا إلى أن أنقرة هي التي سمحت بمرور الإرهابيين والسلاح إلى داخل الأراضي السورية.

وأضاف حسون خلال لقاء له ببرنامج "وراء الحدث" على فضائية الغد، مع الإعلامي خالد عاشور، أن دعم تركيا للإرهاب في سوريا هو نقض صريح وواضح للاتفاقية، مشيرا إلى أن الاتفاق في تعليماته التنفيذية كان ينص على إقامة خط ساخن بين الدولتين وعلى أن يكون هناك ممثل أمني في السفارتين وتنسيق وآلية رقابة على الحدود، إلا أن الجانب التركي خرق الاتفاق بشكل واضح وخرق الحدود.

وأوضح حسون أن العودة الآن للاتفاق تتطلب من تركيا العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل مارس 2011، عندما كانت سوريا هي المسئولة عن ضمان أمن الحدود من الجانب السوري وتركيا من الجانب التركي، ورأى أن العودة لاتفاق أضنة يتطلب ثلاثة أمور، أولاً سحب القوات التركية المحتلة لبعض الأراضي السورية، ثانياً عدم السماح بدخول الإرهابيين والسلاح إلى الأراضي السورية، ثالثاً إعلان تركيا أنها ملتزمة بهذا الاتفاق بكل مقتضياته.