غاريدو: “لعبنا أفضل من النجم الساحلي.. النتيجة غير عادلة وقرارات الحكم مجحفة” – فيديو

فيديو: أيوب الشرقاوي المكناسي

قال الإسباني خوان كارلوس غاريدو، إن هزيمة الرجاء البيضاوي، في مباراة اليوم أمام النجم الساحلي التونسي بهدفين دون رد، في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية للأندية، “لم تكن منصفة”، كما وجه سهام النقد إلى الحكم الذي كانت “قراراته مجحفة” حسب تعبيره.

وقال غاريدو، في الندوة الصحفية التي عقدها بعد المباراة: ” النتيجة غير عادلة بالنسبة لنا، وقرارات التحكيم لم تكن عادلة، هدف الفريق التونسي هو الذي خلق الفارق وغير مجرى المباراة، لقد سيطرنا وفرضنا أسلوب لعبنا على أرضية الملعب، لكن هناك مجموعة من العوامل التي لم تكن في صالحنا”.

بخصوص عدم إقحامه للاعب عبد الإله الحافيظي منذ بداية المباراة، قال غاريدو إنه اعتمد على لاعب آخر يجيد صناعة اللاعب وهو أيوب نناح، لذلك قررت تأخير إدخال اللاعب في الشوط الثاني، خاصة وأنه يعاني من الارهاق بسبب تعدد المباريات”

مدرب الرجاء قال أيضا إنه “راضي جدا عن أداء الفريق، لقد قدم اللاعبون كل ما كان يجب عليهم أن يقدموه، ولكن كرة القدم هي هذه، النتيجة ابتسمت للفريق التونسي، لا يمكنني أن ألوم اللاعبين، على المستوى التقني والتكتيكي كنا الأفضل، لكن النتيجة لم تنصفنا”.

إليكم ما قاله غاريدو: