على مهلك | منعم عدوان

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
"على مهلك" هي ثمرة تعاون الملحن منعم عدوان والشاعر غسان زقطان. تنطق الأغنية بلسان امرأة تبحث عن السكون والبيت في غمرة الليل. باللهجة الفلسطينية، "على مهلك" تعني رويدًا، أو أبطئ قليلًا؛ وبهذا تخاطب الأغنية الليل.
منعم عدوان ملحن ومغنّ فلسطيني مقيم في فرنسا، له العديد من الأغاني والمسرحيات الغنائية، منها أوبرا كليلة ودمنة التي افتتحت مهرجان إكس أون بروفانس عام 2016.
غسان زقطان شاعر فلسطيني وروائي ومحرّر، حاصل على جائزة غريفن للشعر عام 2013 عن ديوانه "كطير من القش يتبعني.
كلمات الأغنية
على مهلك يا برد الليل تا نمرق
على مهلك تا نتزوق
تا نفرط مسبحتنا بيوت
في سهلك
على مهلك غريب ونايم بحدي
طريقك نور
وإيدك خضرا ع نهدي
وهوا مسحور
حمام مطوّق يهدّي
وحمام يدور لو كان العمر بستان
من البستان بقطفلك
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