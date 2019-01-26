نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، السبت، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج الفرق العربية من الدرجة الأولى وحتى الثالثة. الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 16) هبوعيل كفر كنا (2-0) أبناء زلفة هبوعيل أم الفحم (1-0) النادي الرياضي الطيرة الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 19) الأخوة يركا (4-1) أبناء نحف الأخوة كفر مندا (2-0) مكابي طمرة الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 16) أبناء جسر الزرقاء (2-2) مكابي عسفيا الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 16) بيتار كفر كنا (0-0) مكابي يافة الناصرة نادي كرة قدم البعينة (4-2) شباب عيلوط أبناء شعب (1-2) مكابي بسمة طبعون الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 16) بيتار أم الفحم (2-2) هبوعيل الناصرة مكابي أم الفحم (3-1) النادي الرياضي كفر كما شباب إكسال (1-6) بيتار عين ماهل أبناء المشيرفة بياضة (1-3) هبوعيل عين السهلة الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 18) هبوعيل ترشيحا (0-7) شباب سخنين أبناء دير الأسد (1-5) هبوعيل دير حنا أبناء طوبا الزنغرية (0-0) الأخوة شعب

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