شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفلسطينية تطالب بتوفير حماية دولية للشعب والان نبدء بالتفاصيل
وحمّل المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان له مساء اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن دوامة التوتر والعنف التي تزج بها وعن دماء شهداء وجرحى شعبنا الذين يطالهم رصاص قوات الاحتلال وانفلات المستوطنين الذي كان آخره الهجوم الوحشي تحت حماية قوات الاحتلال على قرية المغير شمال شرق رام الله وأدى لاستشهاد حمدي نعسان، وإصابة 30 فلسطينياً بجروح.
وشدد المتحدث الرسمي على أن حملة التصعيد الاحتلالية تأتي ضمن سياسة العدوان والبطش الاحتلالي المتأصل، مؤكداً أن التحريض والصمت الدولي والدعم الأمريكي هو الذي يشجع الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ سياسته العدوانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
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