شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كوت ديفوار لا يستبعد الترشح لولاية ثالثة والان نبدء بالتفاصيل

رفض رئيس كوت ديفوار، الحسن واتارا، اليوم السبت، استبعاد السعي للترشح لولاية ثالثة، وهي خطوة اعتبرتها المعارضة مخالفة للدستور.

وقال واتارا، في كلمة له أمام وزراء ومؤيدين لـ"ائتلاف تجمع أنصار هفوات من أجل الديمقراطية والسلام" في العاصمة التجارية أبيدجان:"إننى أريد تنظيم الإئتلاف خلال الربع الأول من هذا العام حتى يمكننا اختيار مرشحنا في الانتخابات القادمة" المقررة خلال العام المقبل.

وعندما هتف أنصاره باسمه، رد واتارا، 77 عاما، قائلا: "سأعطيكم إجابتي العام المقبل"، حسبما نقلت وكالة أنباء "بلومبرج".

وأضاف واتارا: "أوكد لكم أن ائتلاف تجمع أنصار هوفويت من أجل الديمقراطية والسلام، الحاكم سوف يبقى فى السلطة ليس فقط حتى عام 2020، ولكن أيضا إلى عقود قادمة".