دمشق : أي تفعيل لاتفاق التعاون المشترك بين سوريا وتركيا يتم بإعادة الأمور على الحدود

الجيش السوري يحبط محاولة تسلل إرهابيين بريف حماة

دمشق ـ الخليج 365 : قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية انها ملتزمة بإتفاق التعاون المشترك مع تركيا وبتنفيذ بنوده، وصرح بذلك مصدر مسؤول في الوزارة حيث أوضح انه بعد ما يتم تداوله حول اتفاق التعاون المشترك بين تركيا وسوريا، أو ما يعرف بـ”اتفاق أضنة”، وبعد التصريحات المتكررة الذي وصفها بـ”غير المسؤولة” من قبل أنقرة حول ما أعتبره بـ”النوايا العدوانية التركية في سوريا”، فإن بلاده تؤكد أنها ما زالت ملتزمة بهذا الاتفاق والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب بأشكاله كافة من قبل الدولتين، إلا أن أنقرة تقوم بخرق هذا الاتفاق”. وتابع المصدر : “بالتالي فإن الجمهورية العربية السورية تؤكد أن أي تفعيل لهذا الاتفاق يتم عبر إعادة الأمور على الحدود بين البلدين كما كانت، وأن يلتزم النظام التركي بالاتفاق، وأن يسحب قواته العسكرية من المناطق السورية التي يحتلها، وذلك حتى يتمكن البلدان من تفعيل هذا الاتفاق الذي يضمن أمن وسلامة الحدود لكليهما.

ميدانيا، أحبط الجيش السوري، تسلل مجموعة “إرهابية” قرب المطار الزراعي في قرية الشريعة بريف حماة الشمالي، موقعا قتلى وجرحى في صفوف المجموعة. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” إن “وحدات الجيش تحبط محاولة تسلل مجموعة إرهابية قرب المطار الزراعي بقرية الشريعة في ريف حماة الشمالي وتوقع أفرادها بين قتيل ومصاب”. وأضافت الوكالة أن “وحدات من الجيش تنفذ عمليات مكثفة على مواقع المجموعات الإرهابية في أطراف قرية أبو رعيدة الشرقية بريف حماة الشمالي ردا على خروقاتها لاتفاق منطقة خفض التصعيد”.