اليمن : مخاوف من تجدد القتال والمجاعة بالحديدة

قوات هادي تستعيد مواقع بصعدة

الحديدة ـ وكالات: فشل طرفا النزاع في اليمن في سحب قواتهما من الميناء الرئيسي في مدينة الحديدة بموجب هدنة لمدة شهر، الأمر الذي يعرض أول تقدم دبلوماسي في النزاع المستمر منذ أربع سنوات للخطر ويجدد التهديد بشن هجوم شامل يمكن أن يؤدي إلى مجاعة.وكشفت استقالة مسؤول الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، الذي قرر ترك المنصب هذا الأسبوع بعد أيام من إطلاق النار على قافلته، عن إمكانية انهيار اتفاق السلام.وإذا تجدد القتال حول ميناء الحديدة، فيمكن أن يقطع طريق الإمداد الرئيسي إلى اليمن، مما لا يترك مجالا لإطعام ملايين الأشخاص على شفا المجاعة. وقال آدم بارون من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية “هذه الأسابيع القادمة تجدد أو تنهي الصراع. سنرى إما استعادة المسار السياسي أو سنرى على الأرجح تصعيدا عسكريا كبيرا”.وصمدت الهدنة نفسها إلى حد كبير في ميناء الحديدة منذ دخولها حيز التنفيذ قبل شهر لكن الاشتباكات تصاعدت يوم الأربعاء عند بؤر توتر على مشارف المدينة. وتعثر انسحاب القوات الذي كان من المفترض أن يتم بحلول السابع من يناير. وينظر إلى سحب القوات على أنه إجراء محوري لبناء الثقة اللازمة للمحادثات السياسية.وأقر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأسبوع الماضي بأن “انعدام الثقة” أصبح “عاملا معقدا” في محاولة إقناع الطرفين بالحوار.وينص الاتفاق أيضا على مسار سياسي للمحادثات لإنهاء النزاع. ويقول عبد الله عبد الباري وهو موظف حكومي يبلغ من العمر 51 عاما ويقيم في الحديدة “يشعر الناس بالقلق من أن الحرب ستشتعل مجددا بعد الفشل في تنفيذ الاتفاق”.

وجاءت استقالة باتريك كمارت رئيس بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالإشراف على اتفاق السلام في الحديدة هذا الأسبوع بعد فشل الوسطاء في عقد اجتماع لمناقشة إعادة نشر القوات خارج الحديدة.وقالت مصادر لرويترز إن لجنة تنسيق إعادة الانتشار اجتمعت مرتين في الأراضي التي يسيطر عليها أنصار الله ، لكن محاولات عقد اجتماع ثالث في المناطق التي تسيطر عليها قوات التحالف فشلت لأن أنصار الله لم يكونوا على استعداد لعبور خطوط المواجهة.

الى ذلك، أعلنت قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي استعادة مواقع بمحافظة صعدة الحدودية من قبضة عناصر أنصار الله. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي تبثُ من الرياض وعدن، عن قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد سامي القباطي، قوله إن “قوات اللواء بمشاركة وحدات من محور آزال تمكنت من تحرير التباب السود المطلة على الخط الدولي الرابط بين باقم ومدينة صعدة وقطع خط إمداد أنصار الله عن مركز مديرية باقم شمال صعدة بعد معارك معها”. وأضاف أن “المواجهات أسفرت عن مصرع 15من أنصار الله وجرح العشرات منهم، فيما لاذ الباقي بالفرار باتجاه مناطق مجاورة لمديرية باقم”، منوها بدور “تحالف دعم الشرعية في مساندة الجيش الوطني في مختلف المواقع والجبهات”.