دول أوروبية تمنح فنزويلا 8 أيام للإعلان عن إجراء انتخابات ..وجوايدو يطالب الجيش بدعمه

في السياسة 27 يناير,2019 نسخة للطباعة

واشنطن تعيين اليوت ابرامز مبعوثا خاصا لكاراكاس

برلين ـ عواصم ـ وكالات: منحت ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، فنزويلا امس السبت مهلة ثمانية أيام للإعلان عن إجراء انتخابات حرة. وقالت مارتينا فيتس، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أعطت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مهلة ثمانية أيام للإعلان عن إجراء انتخابات حرة في بلاده. جاء ذلك وفقا لتغريدة لفيتس على موقع “تويتر”. وأضافت فيتس نقلا عن ميركل أنه “يجب أن يتمكن الشعب الفنزويلي من تقرير مستقبله في أمان وحرية”. وفي سياق متصل، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس بالإعلان خلال ثمانية أيام عن إجراء انتخابات في فنزويلا. وغرد ماكرون على “تويتر” امس إنه إذا لم يتم ذلك، فإن فرنسا يمكنها أن تعترف برئيس البرلمان خوان جوايدو “رئيسا مسؤولا” لفنزويلا. وأضاف ماكرون أن “الشعب الفنزويلي يجب أن يتمكن من تقرير مصيره بحرية”، لافتا إلى أن بلاده تنسق مع شركاء أوروبيين بشأن الأزمة الفنزويلية. كما أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، أن بلاده ستعترف بزعيم المعارضة الفنزويلي جوايدو رئيسا، إذا لم يتم الدعوة لإجراء انتخابات في البلاد خلال ثمانية أيام. وقال سانشيز في بيان بث تلفزيونيا امس: “نريد الديمقراطية وانتخابات حرة في فنزويلا”. وأضاف: ” أريد أن أقول بوضوح تام إنه إذا لم يتم الدعوة خلال ثمانية أيام إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في فنزويلا، فسوف تعترف إسبانيا بخوان جوايدو رئيسا “، بحسب وكالة أنباء “بلومبرج”.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تعيين الدبلوماسي اليوت ابرامز، الذي خدم في إدارات جمهورية سابقة، مبعوثا خاصا لفنزويلا. وقال بومبيو للصحفيين إن ابرامز سيرافقه في اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك صباح امس السبت. وقال ابرامز “هذه الأزمة في فنزويلا عميقة وصعبة وخطيرة وأتطلع للعمل من أجل حلها”. وأعرب بومبيو عن توقعه أن يقوم ابرامز بزيارة للمنطقة قريبا. وأصدرت وزارة الخارجية بيانا في وقت سابق أعلنت فيه سفر بومبيو إلى مدينة نيويورك، مشيرة إلى أنه من المتوقع عقد جلسة لمجلس الأمن المكون من 15 عضوا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية روبرت بالادينو في البيان: “سيحث الوزير بومبيو أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي على دعم السلام والأمن الدوليين بالاعتراف بخوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا”. كما يعتزم بومبيو الإعراب عن دعمه للحكومة الانتقالية “في سعيها لاستعادة الديمقراطية وحكم القانون” والتأكيد على دعم الحكومة الأميركية للشعب الفنزويلي.

من جهته، دعا خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، الجيش بالوقوف إلى جانبه ضد الرئيس نيكولاس مادورو من أجل الإطاحة بالكوبيين الموجودين في صفوفه والسماح بدخول مساعدات إنسانية لفنزويلا. وقال جوايدو في رسالة للجيش في تجمع حاشد في كاراكاس “حانت لحظة الوقوف إلى جانب الدستور”. وأضاف مخاطبا الجيش” “قف إلى جانب الشعب الفنزويلي… لقد حان الوقت لأن يرحل الكوبيون من القوات المسلحة”. ودعا الجيش للسماح بدخول المساعدات الإنسانية التي طلب من الولايات المتحدة توفيرها لفنزويلا يوم الخميس. وكان جوايدو دعا الدبلوماسيين الأميركيين للبقاء بفنزويلا، رافضا مهلة حددها لهم الرئيس نيكولاس مادورو للرحيل تنتهي يوم الأحد المقبل. وقال جوايدو أمام حشد ضخم في العاصمة كاراكاس امس الاول: إننا “نقول لمسؤولي السفارة الأميركية إنه يمكنكم البقاء.