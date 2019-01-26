الشرطة الأمريكية: مقتل 5 في إطلاق نار بولاية لويزيانا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الأمريكية، السبت، عن مقتل 5 أشخاص في حادثي إطلاق نار بمنطقتين، الأولى اسكينسون، والثانية ليفنجستون بولاية لويزيانا.

وأسفر إطلاق النار، بحسب الشرطة الأمريكية، في منطقة اسكينسون عن قتل شخصين، وفي ليفنجستون عن مقتل 3 أشخاص آخرين.







وقتلى اسكينسون هما زوج وزوجة، وشوهد ابنهم (٢١ عاما) في مسرح الجريمة، وتم القبض عليه باعتباره متهما، فيما أشارت السلطات الأمريكية إلى أن الجريمتين مرتبطتان ببعضهما.

