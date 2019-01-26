الان تتابع حسن نصر الله يعترف بالأنفاق في أول ظهور له منذ شهرين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اعترف زعيم مليشيا حزب الله الإرهابية التابعة لإيران، حسن نصر الله، بحفر الأنفاق على الحدود اللبنانية، وقال إنهم تأخروا كثيرا في اكتشاف الأمر، كان عليهم الإسراع بعض الشيء.
وكانت إسرائيل أطلقت “عملية درع الشمال”، الشهر الماضي، لكشف وتدمير “شبكة واسعة” من أنفاق حزب الله على الحدود اللنانية.
وقال بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي إن حزب الله يستخدم الأنفاق لخطف أو قتل جنود أو مدنيين إسرائيليين، أو للاستيلاء على جزء من الأراضي الإسرائيلية في حال اندلاع أعمال عدائية.
وتقول إسرائيل والأمم المتحدة إن الأنفاق تنتهك قرار وقف إطلاق النار عام 2006.
وظهرت علامات الإعياء على نصر الله في ظهوره الأول بعد اختفاء لأكثر من شهرين أعقاب فتح قضية الأنفاق، بعدما شككت تقارير بشأن صحته، وقال “إنه لا يعاني من أي مشاكل صحية على الإطلاق.
وأضاف نصر الله، أن سبب عدم ظهوره لمدة تزيد عن الشهرين، لا يعود إلى حالته الصحية، وإنما لانعدام المناسبات التي تستحق الظهور للحديث عنها.
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