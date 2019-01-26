شكرا لقرائتكم خبر عن نصر الله يعود للإثارة: سنحرر شمال فلسطين ! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (بيروت)

أقر أمين عام مايسمى بحزب الله في لبنان حسن نصرالله، بمسؤولية حزبه عن الأنفاق المكتشفه على الحدود اللبنانية مع الكيان الإسرائيلي، والتي تمت متابعتها من قبل القوات التابعة للأمم المتحدة «اليونفيل». وقال متهكماً في مقابله تلفزيونية، اليوم (السبت)، أنّ عدداً من الأنفاق التي اكتشفتها إسرائيل الشهر الماضي تحت أراضيها قرب الحدود مع لبنان (كانت) موجودة «منذ سنوات طويلة».

وزاد: «هذا الأمر لم يكن مفاجئاً لنا، والمفاجئ أن هذه الأنفاق طال وقتها حتى اكتشفها الإسرائيلي».

وزعم نصر الله أن حزبه يخطط في حربه المقبله الدخول إلى منطقة الجليل في شمال فلسطين، مضيفاً:«نحن نمتلك القدرة للقيام بذلك منذ سنوات»!.