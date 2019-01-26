شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تحذر من انهيار اتفاق الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن)

حذرت الحكومة اليمنية من انهيار اتفاق ستوكهولم في الحديدة بسبب تمادي ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيرام، مؤكدة حرصها على السلام والتزامها بتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وقالت وزارة الخارجية بالحكومة في بيان، اليوم (السيبت): «إن أسلوب ضبط النفس لن يستمر إلى ما لا نهاية إذا لم تتوقف الميليشيات الحوثية عن إرسال المزيد من التعزيزات والتحشيد في محافظة الحديدة وبناء التحصينات، والاستمرار في خرق وقف إطلاق النار، واستهدافها للمدنيين، واستمرار الاعتقالات وشن الهجمات العسكرية على بعض مواقع قوات الشرعية».

وأكدت البيان، الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، حرص الحكومة على السلام والتزامها بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وقالت «إن مرور قرابة الشهر والنصف على الاتفاق دون تنفيذه من قِبل الحوثيين بات كافياً ليدرك العالم أن هذه المليشيا لا تؤمن بالسلام ولا الحوار، وأنه حان الوقت لتسمية الطرف المعرقل وتحمّل المجتمع الدولي لمسؤوليته تجاه الشعب اليمني».