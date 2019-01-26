وزير خارجية فنزويلا يرفض مهلة الثمانية أيام المحددة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة

رفض وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا، اليوم السبت، المطالب المفروضة على بلاده من الخارج، بما في ذلك المهلة الزمنية التي حددتها دول أوروبية لإجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون ثمانية أيام، قائلا إنه ليس هناك قوة “يمكن أن تملي على أمتنا مصيرها”.

وأضاف “أريازا” في جلسة لمجلس الأمن الدولي : ” فنزويلا لن تسمح لأي شخص بفرض أي قرار أو أمر علينا”.

واستطرد وزير الخارجية الفنزويلي قائلاً: ” سنواصل المضي قدما في مسار ديمقراطيتنا”.

وأشار أريازا في كلمته إلى تقارير إعلامية أمريكية وتغريدات لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بوصفها دليل على أن واشنطن تقف وراء محاولة الانقلاب التي قادها خوان جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة في فنزويلا.

د ب ا

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