في بريطانيا... كل 5 دقائق تُسرق سيارة

اسماء السيد - نصر المجالي: كشفت تقرير جديد صادر عن وزارة الداخلية عن تضاعف عدد السيارات التي سُرقت في بريطانيا تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية، محملا المسؤولية لعصابات متخصصة في ذلك، وكذلك خفض ميزانيات الشرطة.

ويشير التقرير إلى أن 111،999 سيارة تمت سرقتها في عام 2017 - 18 ، بينما كانت سرقت 75،308 سيارة في السنة المالية 2013-2014. وهذه يعني أنه تتم سرقة سيارة في بريطانيا كل خمس دقائق.

ويقول الخبراء إن الزيادة في جرائم السيارات هي نتيجة لعصابات منظمة تستخدم تكنولوجيا متطورة بدون مفتاح لسرقة السيارات عن بُعد فضلا عن التخفيضات في ميزانية الشرطة التي شهدت تضاؤل أعداد الضباط في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات جديدة نشرت هذا السبوع عن وزارة الداخلية البريطانية فإنه في النصف الأخير من العقد، ارتفعت سرقة السيارات بنسبة مذهلة بلغت 48.7 في المائة "وفي حين أن الأرقام لا تحدد كيفية سرقة السيارات، فإنه ليس هناك من شك في أن الزيادة ترتبط مباشرة مع ظهور التكنولوجيا بدون المفتاح البعيد (ريموت كونترول).

عصابات

وتستخدم العصابات الإجرامية أدوات معقدة لاختراق السيارات، مما يسمح لها باقتحام السيارة وإبعادها دون الحاجة إلى رؤية مجموعة من المفاتيح. ويلاحظ أن غالبية السيارات المستهدفة هي نماذج مرتفعة الثمن من العلامات التجارية المتميزة، مثل أودي وبي إم دبليو ولاند روفر ومرسيدس ، والتي لديها قيمة إعادة بيع قوية في الأسواق الأجنبية.

ووصف مدير شركة نادي السيارات الملكي البريطاني RAC للتأمين مارك غودفري الزيادة في جرائم السيارات بأنها "مثيرة للقلق" ، وقال إن أحدث البيانات تشير إلى أن الوضع يزداد سوءًا.

وأوضح أن "السنة المالية الحالية لم تبدأ بشكل جيد، حيث تم تسجيل ما يقرب من 60 ألف سيارة سرقة حتى نهاية سبتمبر الماضي".

وقال: هذه [الإحصائيات] ترسمون صورة محبطة جدًا لمجتمعنا، حيث يكون من السهل جدًا على عصابات اللصوص اختراقهم وسرقة السيارات ، وحيث يوجد عدد أقل من ضباط الشرطة للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة".

تحذير

كما حذر غودفري من أن سائقي السيارات يعانون من موجة الجريمة هذه على جبهتين. فهي ليس فقط أن سياراتهم ستكون أقل أمنا وأكثر عرضة للخطر، لكن أيضا ما يعكسه ارتفاع عدد السرقات على أقساط التأمين لتكون أكثر تكلفة.

وأضاف "كل سيارة مسروقة ولا تعود بأمان إلى مالكها تمثل تكلفة يتحملها كل سائق يدفع بشكل قانوني تأمينه، وإذا كان من الممكن تخفيض عدد السرقات، فإن أقساط التأمين ستكون دون شك أقل".

يذكر أنه في ديسمبر 2018 كشفت صحيفة (ديلي تليغراف) البريطانية، أن جرائم السيارات بدون مفتاح شهدت زيادة العام الماضي في بريطانيا، حيث حذر خبراء الصناعة من أن المجرمين يتبنون تكنولوجيا جديدة لاقتحام السيارات.

ووفقا لجمعية شركات التأمين البريطانية، دفعت شركات التأمين مبلغا قياسيا يقدر بـ271 مليون جنيه إسترليني في مطالبات بالتعويض في حالات السرقة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 32% عن نفس الفترة من العام الماضي.

واعتبرت "تليغراف" أن ظهور التكنولوجيا التي تتيح للسائقين استخدام المفاتيح الرقمية بدلا من المفاتيح لفتح باب السيارة وبدء تشغيل محركها أدى إلى خلق مشاكل أمنية لمصنعي السيارات.

سيارات كلاسيكية

وخلال نوفمبر 2018 تم الإبلاغ عن سرقة أكثر من 27 سيارة كلاسيكية نادرة في المملكة المتحدة ، وتشمل هذه السيارات، اثنين من سيارات جاكوار "E" و "Mk2"، اثنين من بورش "911" ، اثنين من سيارات موريس مينور المكشوفة، نموذج "Sunbeam Tiger" النادر، سيارة "MGA"، أربعة من شاحنات فولكس فاغن " camper vans"، سيارة فولكس فاجن"Beetle" نادرة ، اثنين من Minis، و11 سيارة نادرة من فورد، ؛ ولم يتم استرداد أي من هذه السيارات حتى الآن.

وقال التقرير ان هذه الأخبار المقلقة لأصحاب السيارات الكلاسيكية أصبحت أسوأ الآن بعد الكشف عن أنه يتم الإبلاغ عن عشرات وأكثر من هذه السيارات القيمة في المتوسط كل شهر.

ويشار في الختام، إلى أن صحيفة "تلغراف" ذكرت قبل خمس سنوات أن سرقة السيارات الكلاسيكية تتزايد بشكل كبير ونصحت المهتمين بالابتعاد عن مناطق معينة من البلاد والتي كانت هدفا لسارقي سيارات Minis و Escorts وفولكس فاغن، ولكن الآن العديد من وسائل التواصل الاجتماعية المخصصة للسيارات الكلاسيكية تشير إلى أن جميع الأنواع يتم سرقتها، في معظم مناطق المملكة المتحدة.