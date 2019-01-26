مصراوي - كتب - أسامة عبدالكريم وأ ش أ:
قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه تم الاتفاق والتوقيع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتخصيص 200 فدان لإنشاء قرية تكنولوجية ذكية داخل العاصمة الإدارية على غرار القرية الموجودة بمحافظة الجيزة، نافيا وجود توجه نحو إقامة مدينة صناعية داخل العاصمة حتى لا تتواجد صناعات ملوثة للبيئة في هذا المكان.
وقال "الحسيني" إن شركة العاصمة الإدارية تلقت حتى الآن نحو ٥٠ طلبا من البعثات والسفارات الأجنبية الموجودة بالقاهرة لإنشاء مقار...
كانت هذه تفاصيل خبر "التعامل بالدولار".. العاصمة الإدارية تتلقي 50 طلبًا لإنشاء مقار دبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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