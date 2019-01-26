"التعامل بالدولار".. العاصمة الإدارية تتلقي 50 طلبًا لإنشاء مقار دبلوماسية

مصراوي - كتب - أسامة عبدالكريم وأ ش أ:

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه تم الاتفاق والتوقيع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتخصيص 200 فدان لإنشاء قرية تكنولوجية ذكية داخل العاصمة الإدارية على غرار القرية الموجودة بمحافظة الجيزة، نافيا وجود توجه نحو إقامة مدينة صناعية داخل العاصمة حتى لا تتواجد صناعات ملوثة للبيئة في هذا المكان.

وقال "الحسيني" إن شركة العاصمة الإدارية تلقت حتى الآن نحو ٥٠ طلبا من البعثات والسفارات الأجنبية الموجودة بالقاهرة لإنشاء مقار...