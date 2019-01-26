الخليل ووفد من حاصبيا زارا قيادة "أمل" في الخيام وجرى البحث بالوضع السياسي العام

زار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، على رأس وفد من قضاء حاصبيا، مقرّ قيادة المنطقة الرابعة في "حركة أمل" - إقليم الجنوب في مدينة الخيام، حيث كان في استقبال الخليل والوفد المرافق، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل والمسؤول التنظيمي لـ"حركة أمل" المنطقة الرابعة حسين سويد وأعضاء قيادة المنطقة.
وكانت الزيارة مناسبة قدّم خلالها الخليل التهنئة لقيادة الحركة، بإنجاز "أمل" أعمال مؤتمرها العام، متمنيًا لقيادة المنطقة الرابعة "النجاح في مهمّتها".
كما جرى البحث بالموضوع السياسي العام، وتمّ الاتفاق على التعاون في ملفات التربوية والثقافية والصحية والإنمائية في قضائي مرجعيون وحاصبيا، ﻻسيما لجهة دعم القطاع الزارعي وبخاصّة مزارعي الزيتون وسبل تصريف إنتاج زيت الزيتون.
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