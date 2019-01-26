قوى الأمن: تدابير سير غدا بسبب تزفيت الطريق بين ساحة عوكر وبيت الشعار

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إلحاقًا لبلاغنا السابق، تستكمل بلدية ​الضبية​ تزفيت المسلك الممتد من ​ساحة عوكر​ صعودًا باتجاه ​بيت الشعار​، تقاطع الـ"Wooden bakery" الكائن فوق ​السفارة الأميركية​، وذلك اعتبارًا من الساعة 7:30 من تاريخ 27 كانون الثاني 2019 ولحين الانتهاء".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "هذه الأعمال تؤدّي إلى تحويل السير القادم نزولًا من بيت الشعار عند تقاطع "Wooden bakery"، باتجاه حارة البلانة ذوق الخراب، والسير المتّجه صعودًا من ساحة عوكر باتجاه طريق أوتيل "رويال"، ذوق الخراب، حارة البلانة، بيت الشعار، أو طريق ​أنطلياس​ - المطيلب - بيت الشعار".

وركّزت المديرية على أنّه "يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".