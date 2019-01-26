ردّ عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​حكمت ديب​، على عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، قائلًا "بعد هالكبرة، أصبحت تروّج شائعات سخيفة، وتتكلّم عن ​الفساد​ وأنت "فرّخت" وكبرت على كعبه".

كانت هذه تفاصيل خبر ديب ردا على الخليل: تتكلم عن الفساد وأنت "فرخت" وكبرت على كعبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.