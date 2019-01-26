رئيس وزراء مقدونيا شكر أعضاء برلمان اليونان بعد تصويتهم بالمصادقة على تغيير اسم بلده

شكر رئيس وزراء ​مقدونيا​ زوران زاييف، أعضاء ​البرلمان اليوناني​، على شجاعتهم بعد تصويتهم بالمصادقة على اتفاق يقضي بتغيير اسم بلده إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"، لتسوية خلاف استمرّ عقودًا.

ولفت في مؤتمر في مدينة فيليس، إلى "أنّنا نعلم جيّدًا بأنّ الأمر لم يكن سهلًا، ولكنّه كان أكثر من ضروري، بل ضروريًا للغاية للبلدين وللشعبين".

وكان قد صادق البرلمان المؤلف من 300 مقعد على الاتفاق بأغلبية 153 صوتًا فقط، وأظهرت استطلاعات رأي أجريت مؤخّرًا أنّ الاتفاق لا يلقى قبولًا عند معظم الناخبين اليونانيين.