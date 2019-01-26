الأمم المتحدة: العثور على 50 مقبرة جماعية غرب الكونغو الديمقراطية

ذكر مدير مكتب حقوق الإنسان المشترك التابع للأمم المتحدة في ​جمهورية الكونغو​ الديمقراطية، عبد العزيز ثيوي، عقب مهمّة تقصي حقائق مشتركة مع السلطات المحلية، أنّه "تمّ العثور على 50 ​مقبرة جماعية​ غرب البلاد، إضافة إلى مقابر مشتركة وفردية"، بعد موجة من أعمال القتل في المنطقة.

ولفت ثيوي، إلى أنّ "هذا يشير إلى أنّ عدد القتلى كبير للغاية لأنّ مقبرة جماعية واحدة يمكن أن تضمّ خمسًا إلى عشر جثث، اعتمادًا على حجمها، أو حتّى مئة جثة أو أربعة أضعاف ذلك".

وفي وقت سابق هذا الشهر، ذكرت ​الأمم المتحدة​ أنّ 890 شخصًا على الأقل قتلوا خلال ثلاثة أيام من الاشتباكات بين مجموعات إتنية في المنطقة.