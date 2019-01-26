وزيرة فرنسية: إذا طلبت بريطانيا تأجيل خروجها من الاتحاد الأوروبي فسيكون ذلك جديرا بالدراسة

وأكّدت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو، أنّه "لا يمكن إعادة التفاوض على اتفاق "​بريكست​" (خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​) الّذي تمّ التوصّل إليه بين لندن و​بروكسل​ والّذي رفضه ​البرلمان البريطاني​".

في المقابل، لفتت في تصريح صحافي، إلى أنّه "إذا قدّمت ​الحكومة البريطانية​ مدعومة بأغلبية في البرلمان -وهو ما سيشكّل تقدّمًا حقيقيًّا- أفكارًا جديدة حول مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وطلبت منّا التأجيل، فسيكون ذلك طلبًا جديرًا بالدراسة".

وركّزت لوازو على أنّ "التأجيل ليس حلًّا، بل إنه سبيل للحل".