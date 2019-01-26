وأكّدت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو، أنّه "لا يمكن إعادة التفاوض على اتفاق "بريكست" (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) الّذي تمّ التوصّل إليه بين لندن وبروكسل والّذي رفضه البرلمان البريطاني".
في المقابل، لفتت في تصريح صحافي، إلى أنّه "إذا قدّمت الحكومة البريطانية مدعومة بأغلبية في البرلمان -وهو ما سيشكّل تقدّمًا حقيقيًّا- أفكارًا جديدة حول مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وطلبت منّا التأجيل، فسيكون ذلك طلبًا جديرًا بالدراسة".
وركّزت لوازو على أنّ "التأجيل ليس حلًّا، بل إنه سبيل للحل".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة فرنسية: إذا طلبت بريطانيا تأجيل خروجها من الاتحاد الأوروبي فسيكون ذلك جديرا بالدراسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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