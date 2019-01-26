البارزاني وجاويش أوغلو بحثا هاتفيا بالتطورات الأخيرة في شيلادزي بدهوك

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أنّ "وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بحث هاتفيًّا مع رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، بالأحداث الّتي شهدتها ناحية شيلادزي في محافظة دهوك اليوم"، لافتةً إلى أنّ "البارزاني أكّد تشكيل لجنة تحقيقية حول ما حصل".
وفي وقت سابق، أعلنت حكومة إقليم كردستان، أنّ "أيادٍ مخربة" تقف وراء الأحداث الّتي شهدتها ناحية شيلادزي في محافظة دهوك، والّتي تسبّبت بوفاة متظاهر وإصابة ما لايقلّ عن 15 آخرين، متوّعدةً بمعاقبة "المخربين ومثيري الشغب".
وكانت قد شهدت ناحية شيلادزي مظاهرة تنديدًا بتعرّض المنطقة لقصف من قبل تركيا، واقتحم متظاهرون مقرًّا عسكريًّا للجيش التركي وأضرموا فيه النار. وفي أعقاب هذا التصعيد، توجّهت المزيد من قوات البيشمركة إلى الموقع، وتمكنّت من تهدئة الوضع.
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