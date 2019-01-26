حبس عامل لاتهامه بذبح زوج شقيقته في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمر مصطفى رضا وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة، بحبس عامل أربعة أيام علي ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل زوج شقيقته، بآلة حادة، بسبب تعديه عليها بالضرب والسباب.

بدأت الواقعة بتلقي العميد صمويل عطا الله، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، إخطارًا من مستشفى ناصر العام بوصول "ش.ش"، 28 عامًا، سائق، جثة هامدة إثر جرح قطعي في الرقبة.

توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "م.س" شقيق زوجة القتيل، بسبب تعدي المجني عليه الدائم عليها بالضرب، ما دفعها للاتصال بشقيقها الذي حضر على الفور واشتبك مع المجني عليه بعد ضربه لزوجته مرة أخرى.

وتبين أنه أثناء الاشتباك، أصاب المتهم المجني عليه بطعنة نافذة تسببت في فصل رأسه عن جسده، وتمكن المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.