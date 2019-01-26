الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف في فنزويلا إلى الحوار السياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - أ ش أ

دعا أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، اليوم السبت، جميع الأطراف في فنزويلا إلى الانخراط في حوار سياسي حقيقي وشامل من أجل تجاوز الأزمة التي طال أمدها في بلادهم .

وذكرت شبكة ايه بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية أن جوتيريش أعرب عن استعداده للمساهمة في حل الأزمة الراهنة في فنزويلا ، مشيرا إلى وجود اختلاف في وجهات النظر بشأن ما يتعين أن يحمله المستقبل لفنزويلا ، غير أن هناك اتفاقا - مع ذلك - بشأن الهدف الذي يجب أن يسمح لجميع مواطنيها بالعيش في سلام ورفاهية واحترام لحقوق الإنسان.

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد اليوم جلسة للنظر في الأوضاع بفنزويلا ، حيث أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن هناك حاجة للتحرك فورا من أجل مواجهة الأوضاع الإنسانية في فنزويلا .