وزارة الخارجية اليمنية تحذّر: اتفاق ستوكهولم مهدد بالانهيار

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ):

حذّرت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم السبت، من أن اتفاق ستوكهولم مهدد بالانهيار في الحديدة، غربي اليمن "نتيجة تمادي ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية".

ودانت وزارة الخارجية، "إقدام ميليشيات الحوثي أمس الجمعة بقصف مطاحن البحر الأحمر بقذائف الهاون، ما أدى إلى نشوب حريق في الصوامع وإتلاف أطنان من القمح المخصص لمساعدة الشعب اليمني".

واعتبرت أن ما وصفته بـ "التمادي الحوثي" أمر لا ينبغي تجاهله من قِبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن، مؤكدة حرص الحكومة على السلام والتزامها بتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وعبرت وزارة الخارجية، عن استغرابها من استمرار التصريحات المبهمة وغير الواضحة لمسؤولي الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن مثل هذه اللغة غير الواضحة لممثلي الأمم المتحدة تزيد من تعنت الحوثيين.