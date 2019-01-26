حسن نصر الله يسخر من إسرائيل: تأخّرت في اكتشاف الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – إيمان محمود

سخر زعيم حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، من الاستخبارات الإسرائيلية، قائلاً إنها أثبتت فشلها بعدما تأخرت في اكتشاف الأنفاق على الحدود بين لبنان والأراضي المُحتلة.

وأوضح –في لقاء بثّته قناة الميادين اللبنانية- أن هناك أنفاقًا على الحدود بين لبنان والأراضي المُحتلة، قديمة وأحدها موجود منذ 13 عامًا، مؤكدًا " المفاجئ بالنسبة لنا هو أن إسرائيل تأخرت في اكتشاف الأنفاق".

وأقرّ نصر الله خلال اللقاء بوجود الأنفاق، مضيفًا "لكننا غير ملزمين بالإعلان عن موعد بنائها لأننا نعتمد سياسة الغموض البنّاء".

وقال: "عملية الجليل لن تتوقف على الأنفاق.. وكيف لنتنياهو أن يعلم أنه دمرها كلها".

وأضاف نصر الله "نتنياهو قدم لنا خدمة الحرب النفسية؛ وخدمنا عبر إدخال الرعب في قلوب مستوطني الشمال"، مشيرًا إلى أن إجراءات الاحتلال على الحدود تعكس "الخشية الإسرائيلية من عملية الجليل المحتملة".

وتساءل: "هل حزب الله سيعتمد على 4 أنفاق لإدخال الآلاف من مقاتليه من أجل عملية الجليل".

في ديسمبر الماضي؛ أطلقت إسرائيل عملية عسكرية سُميّت بـ"درع الشمال"، على حدودها مع لبنان، بعدما قالت إن السبب وراءها هو كشف وتدمير "شبكة واسعة" من أنفاق حزب الله على الحدود والتي تهدد أمنها القومي.