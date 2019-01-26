صحفي بريطاني: الدوحة تهددنا بسبب انتقادنا تمويلها للإرهاب

لندن (الاتحاد)

رغم استمرار نظام الحمدين القطري في شن حملات إعلامية كاذبة دعماً لصحفيين قيل إنهم تعرضوا لانتهاكات، أو سجنوا بسبب آرائهم، إلا أن الدوحة تبقى على رأس أي قائمة في انتهاكات حقوق الرأي، ومعاداة الصحفيين، وخاصة هؤلاء الذين يرفضون بيع أقلامهم والإشادة بنظام تميم وعصبته، ويصرون على كشف انتهاكاته ضدهم. وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة «ديلي كولر» الأميركية أن أحد الصحفيين العرب المستهدفين كجزء من عملية قرصنة واسعة نفذتها قطر يقول إنه تعرض للترهيب والتهديدات والابتزاز والتهديد باغتصاب أفراد عائلته بسبب انتقاده لقطر و«الإخوان»، وأوضح أمجد طه كيف تم اختراقه وتهديده من قبل الحكومة القطرية بسبب انتقاده للنظام القطري ودعمها للإرهاب، في مقابلة مع صحيفة «ديلي كولر».

الوثائق الرسمية الصادرة عن الحكومة القطرية والتي حصلت عليها صحيفة «ديلي كولر» تدرج أسماء الصحفيين الذين خططت الدوحة بشكل واضح لاستهدافهم بعمليات قرصنة وتجسس.

كان العديد من الصحفيين المستهدفين ينتقدون الدوحة وسياساتها، أو ليبراليين في آرائهم السياسية أو انتقدوا جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة الأخرى المدعومة من قطر، وتم تنفيذ عمليات القرصنة كجزء من عملية واسعة النطاق استهدفت أكثر من 1000 شخص في العديد من الدول بين عامي 2014 و2018، بما في ذلك مجموعة من الضحايا من نشطاء حقوق الإنسان السوريين إلى لاعبي كرة القدم المصريين، وفقاً لشبكة «بلومبرج».

وكتب طه مقال مطولاً عن أعمال بناء ملاعب كأس العالم 2022 في قطر، يسلط الضوء على ظروف العمل الصعبة التي يعمل فيها العمال الوافدون وامتناع الحكومة القطرية عن تطبيق معايير السلامة لحماية العمال، وقال طه «أنا مجرد صحفي بريطاني، ومع ذلك كنت أحد الأشخاص الرئيسيين – أنا وشمولي بوتيتش ونائب أميركي – تعرضت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بنا لهجوم من قبل بعض المسؤولين القطريين وأفراد يدعمهم مسؤولون في الدوحة». وأضاف «تلقيت تهديدات مباشرة من أحد ضباط الاستخبارات القطرية، الذي في عدة مناسبات سألني أين أنا الآن، عندما كنت أحضر مؤتمراً لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اتصل بي وهدد بابتزازي، ووعدني بنشر محتوى بعض من رسائلي الخاصة إذا واصلت انتقاد أمير قطر شخصياً عبر شبكات الأخبار بشأن تمويل الدوحة للإرهاب».

وتابع الصحفي البريطاني سرده للإجرام القطري، قائلاً «عندما كنا في جنيف بسويسرا، كنا نتلقى مكالمات عشوائية حيث يقول المتصلون: سنبلغ الشرطة بأنكم فعلتم هذا وذاك حتى وإن لم تفعل ذلك، وسنقول إنكم اعتديتم على هذه المرأة وسندمركم»، «إنها دعاية، وهي مستمرة منذ فترة من قبل أشخاص مقربين من قطر ولأن نكون صادقين فهي تشبه إلى حد كبير النظام الإيراني، كلاهما يفعل ذلك مباشرة، القطريون والإيرانيون».

وانتقل الصحفي أمجد طه للحديث عن أحد الكتب التي ألفها وأغضبت قطر، حيث قال «في هذا الكتاب لم أقل إن الربيع العربي ليس موجوداً أو أن الناس لا يريدون التغيير، لكنني تحدثت عن المجموعات المتطرفة مثل الإخوان وكيفية استخدامهم للثورات للوصول للسلطة مثل النظام الإيراني وكيفية دعمهم للحوثيين في نهاية المطاف»، مشدداً على أنه «لا أحد ضد التغيير، لكننا ضد التطرف والعنف، جميع أشكال العنف، بغض النظر عن المسؤول عنه».

كما تحدث عن صحيفة «الراية» القطرية عندما نشرت صوراً له عبر «تويتر» في مايو 2017، إلى جانب 23 عربياً آخرين وصفتهم بـ«مرتزقة الإعلام» المطلوبين، قائلاً «وضعوا صورنا في الصحيفة وحتى نشروها عبر تويتر ولاتزال التغريدة موجودة، يقولون حرفياً إنهم مطلوبون بسبب الانتقادات ضد نظامنا». وأوضح أن صحيفة «الراية» واحدة من أبرز الصحف في قطر التي يرعاها أمير قطر تميم، مؤكداً أن الصحيفة استهدفت من وضع صوره هو والآخرون على صدر صفحتها من أجل تشويههم واستهدافهم.

وانتقد طه أيضاً إيران حليفة قطر في نوفمبر قائلاً إن طهران هي العدو رقم واحد للعرب وللإنسانية ككل، وقال «ما يحدث في غزة الآن هو أن حماس، بأمر من قطر والتي تسلمت منها تواً أموالاً وبالتنسيق مع إيران، تطلق صواريخ من أسطح المدارس والمستشفيات، ثم ينتقم الطرف الآخر»، وتابع طه «إنهم تجار دم يتبعون أوامر إيران».

واختتم الصحفي تصريحاته بالتأكيد بأن النظام القطري هدد بقتله، حتى أن التهديدات كانت قادمة من أفراد «نظام الحمدين»، وقال «كانت التهديدات على شكل تغريدات (تويتر) وقاموا بحذفها عندما أبلغت عنها شركة تويتر، حرفياً، هؤلاء الأشخاص أخذوا فيديو لي أتحدث عني وعن أمي ويقولون إنهم سيغتصبون أختي».