مقتل وإصابة عدد من المدنيين في قصف ميليشيات الحوثي لمنزل

قصفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بقذائف "الهاون" منزلاً في قرية "السبعة العليا" جنوب مديرية "حيس" بمحافظة الحديدة ما أدى إلى سقوط قتيلين وأربعة جرحى.

وقصفت الميليشيات المنزل مرة أولى ما أدى لمصرع امرأة وإصابة اثنين من أطفالها إصابات خطيرة.

ثم عاودت الميليشيا الاتقلابية قصف المنزل مرة أخرى ما أسفر عن مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة ممن سارعوا إلى إنقاذ أفراد العائلة الذين تعرض منزلهم للقصف.

وقال مصدر عسكري من المقاومة اليمنية إن ميليشيات الحوثي الانقلابية استهدفت المنزل بعد لحظات من القصف الأول في الوقت الذي هرع فيه الأهالي إلى المنزل لإنقاذ الجرحى حيث سقطت قذيفة ثانية أصابت العديد من المنقذين بشظايا وجراح خطيرة.

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وأكد الدكتور أدهم الشبحي نائب مدير مستشفى الخوخة الجراحي أن القصف أسفر عن مصرع امرأة ورجل وإصابة طفلين إصابات خطرة إلى جانب عدد من المدنيين الموجودين في موقع الحادث، مشيراً إلى أن الذين أصابتهم يد الغدر الحوثية كلهم من المدنيين.

وتعد هذه المجزرة التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين الأبرياء في "حيس" من أبشع الجرائم الوحشية منذ بدء سريان الهدنة الأممية وسط خروقاتها المستمرة وممارسة كافة أشكال الإرهاب بحق السكان المدنيين من قتل وتدمير وتهجير قسري وانتهاك لحقوق الإنسان والقوانين والأعراف الدولية.